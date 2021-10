Buona la prima per Mc Control Diavoli Vicenza: per Cantele esordio con il gol

HOCKEY IN LINE – Mc Control Diavoli Vicenza parte con il piede giusto in campionato conquistando i tre punti in casa contro Monleale con il risultato di 7-1.

I biancorossi risolvono la gara praticamente nel primo tempo grazie alla rete di Delfino e alle doppiette di Pace e Baldan mentre nel secondo gestiscono il risultato senza passi falsi e mantenendo la concentrazione.

Nella ripresa nuova rete di Pace e prima rete con la maglia dei Diavoli per Gianluca Cantele, uno dei volti nuovi dei biancorossi, che al termine si è detto soddisfatto della partita disputata personalmente e da tutta la squadra.

“Sono molto contento della partita che abbiamo giocato – ha affermato il neo-biancorosso. – E’ stato importante gestire il disco e anche il risultato fin dall’inizio e secondo me è stato fatto bene da tutta la squadra. Rivolgo i complimenti ai miei compagni per la prestazione e per aver sempre giocato uniti senza mai perdere la testa. Sono partite in cui è facile a volte lasciarsi distrarre dal punteggio e commettere degli errori”.

– Buona prestazione anche personalmente e primo gol con la maglia dei Diavoli

“Sono molto contento di essermi sbloccato, sono felice di aver segnato il mio primo gol con i Diavoli al debutto in campionato e di aver aiutato la squadra per quanto ho potuto”.

– Prossimo impegno in trasferta a Trieste contro l’Edera

“Siamo carichi, ma ora dobbiamo concentrarci e pensare all’Edera che è una squadra neo-promossa, ma che affronteremo senza sottovalutarla”.

Mc Control Diavoli Vicenza – Monleale Sportleale (5-0) 7-1

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Avesani, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Dal Sasso, Pace, Baldan, Frigo N., Cantele, Francon. All. Maran F.

Monleale Sportleale

Rivoira, Grando, Oddone M., Crisci, Cortenova, Novelli, Arbasino, Ghiglione, Rolandi, Zancanaro, Cantarutti, Brianzoni, Pagani, Oddone R. All. Cintori

Arbitri: Slaviero e Fiabane

RETI: PT: 5.01 Delfino (V), 5.42 Pace (V), 15.17 Baldan (V), 15.44 Pace (V), 18.52 Baldan (V);

ST: 25.55 Pace (V), 30.23 Cantele (V), 33.11 Pagani (M).