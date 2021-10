Anthea Vicenza Volley pronta al debutto domenica in campionato contro Cda Talmassons

PALLAVOLO FEMMINILE – Si chiude con un pareggio il pre-campionato dell’Anthea Vicenza, formazione che domenica 10 ottobre debutterà nel campionato di A2 femminile nella trasferta friulana di Lignano Sabbiadoro contro la Cda Talmassons.

Sabato pomeriggio la formazione allenata da Luca Chiappini ha sostenuto un allenamento congiunto a porte chiuse al PalaGoldoni di Vicenza contro le emiliane della Green Warriors Sassuolo (pari categoria). Due a due il risultato finale del test informale, bissando quello “d’andata” in terra modenese dei giorni scorsi, terminato tra l’altro con lo stesso punteggio.

“E’ stato un ottimo test – commenta coach Luca Chiappini – per far girare anche le ragazze che fanno parte del secondo sestetto e si sono visti ottimi spunti dalla palleggiatrice Marta Caimi e dall’opposta Lucrezia Lodi, segnali importanti di crescita della nostra giovane panchina. Sono molto soddisfatto, tutte le ragazze hanno giocato bene. Fatichiamo ancora un po’ a trovare il ritmo in battuta, ma le ragazze stanno iniziando a far propri i sistemi di gioco anche nei momenti di pressione e questo è sicuramente positivo. Ora ci aspetta una settimana standard di preparazione all’esordio contro Talmassons, una squadra che ambisce ad altri obiettivi rispetto ai nostri e che affronteremo con la serenità di una matricola”.

ANTHEA VICENZA-GREEN WARRIORS SASSUOLO 2-2

(23-25, 23-25, 25-23, 25-19)

ANTHEA VICENZA: Rossini 21, Piacentini 10, Errichiello 2, Pavicic 18, Cheli 15, Eze Blessing 1, Norgini (L), Nardelli, Lodi 3, Caimi. N.e.: Furlan (L), Pegoraro, Fiore. All.: Chiappini

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Balboni 3, Gardini 18, Cantaluppi 2, Anikeeva 8, Dhimitriadhi 20, Busolini 6, Rolando (L), Stanev, Zojzi 3, Bondarenko 2, Aliata 4, Mammini 1. N.e.: Colli (L), Fornari, Civitico. All.: Venco