Diego Nicoletti centra una storica doppietta nel Campionato europeo di enduro in Polonia

ENDURO – Più forte di tutto. Diego Nicoletti ha centrato un doppio successo nel Campionato europeo andato in scena a Kielce, in Polonia.

E dire che il pilota vicentino era partito per la trasferta con tante incertezze: da verificare le sue condizioni fisiche in gara dopo che il Covid l’aveva tenuto forzatamente fermo.-

In più si sono aggiunte le condizioni atmosferiche, con la pioggia caduta in abbondanza che aveva reso le prove speciali fangose e viscide.

Eppure il nostro campione ha dato sfoggio di forza, classe e resistenza mettendo dietro di sè gtli avversari per ben due volte.

Davvero un grande risultato in vista dell’ultima tappa del Campionato europeo in programma a Hellendorn, in Olanda, tra due settimane.