A Genova l’esordio di Tennis Comunali Vicenza in serie A1: si parte il 10 ottobre

SERIE A1 – Prende forma il nuovo campionato di serie A1, che inizierà domenica 10 ottobre e vedrà al via le migliori 16 squadre italiane, suddivise in quattro gironi, in una formula che prevede gare di andata e ritorno.

La formazione di Tennis Comunali Vicenza, alla sua seconda partecipazione nell’élite del tennis, é stata inserita nel 3 insieme con TC Genova, TC Rungg e Selva Alta.

Il debutto avverrà sui campi del capoluogo ligure per poi ospitare in casa Rungg e Selva Alta.

Per quanto riguarda la formazione, gruppo confermato ad eccezione dell’addio di Thomas Fabbiano, con Aljaz Bedene e Marco Cecchinato chiamati a confermarsi uomini leader.

Due i nuovi acquisti: il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 66 del ranking Atp e il tedesco Tobias Kamke, attuale 252 delle classifiche ma che ha raggiunto anche la 64^ posizione.