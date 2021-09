Sabato a Rovigo prima amichevole per AS Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Spazio all’agonismo. Dopo nemmeno 15 giorni di dura preparazione al ritmo di due allenamenti quotidiani, suddivisi tra atletica e tecnica, finalmente sabato 11 si scende in campo.

AS Vicenza sarà ospite, con inizio alle 20.30, a Rovigo, squadra che milita in serie B e sarà la prima partita di un trittico, seguita mercoledì 15 a Montecchio Maggiore (serie B) e il 18 a Treviso (serie A2, stesso girone di A.S.Vicenza).

Nel week end successivo la squadra berica parteciperà a Milano a un torneo quadrangolare (ne riparleremo a tempo debito), infine il debutto casalingo in un’amichevole con Ponzano dell’ex Claudia Gobbo sabato primo ottobre. Delineata così la preseason, il duo Sinigaglia-Zordan avrà modo di verificare lo stato di forma delle proprie atlete e nel contempo verificare le diverse potenzialità che può offrire la rosa attuale, molto interessante sulla carta, ma molto diversa dallo scorso campionato.

Intanto la prima squadra con allenatori e dirigenti è stata ospite nei giorni scorsi al quarantesimo del Villaggio SOS di Vicenza, benemerito in città in fatto di accoglienza. Bambini, ragazzi e famiglie, alla presenza delle autorità cittadine con in testa l’assessore Matteo Tosetto, hanno trascorso nello stupendo parco della sede di Viale Trieste un festevole pomeriggio. Monaco e compagne sono risultate l’unica realtà sportiva presente e si sono date da fare per intrattenere e far divertire i ragazzi/e con partitelle e tiri a canestro. Bellissima iniziativa, come ha sottolineato la direttrice Marta Trecco, che ha generato grande gratificazione e soddisfazione. Un pomeriggio speso bene, da incorniciare nella bacheca dei ricordi migliori.