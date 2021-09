Il Menti si conferma portafortuna azzurro e fa festa al vicentino Caleb Okoli

CALCIO – Lo Stadio Romeo Menti si conferma portafortuna per gli azzurri dell’Under 21, che battono per 1-0 il Montenegro grazie al gol al 53’ di Colombo.

In campo per tutti i 90 minuti anche un vicentino: stiamo parlando di Caleb Okoli, difensore di origini nigeriane, nato il 13 luglio 2001. La sua carriera calcistica é iniziata nel Dueville Calcio ASD e, non a caso, nel settore distinti c’era uno striscricione che recitava: “Dal Dueville calcio alla nazionale vai Caleb facci sognare”.

Ceduto al L.R. Vicenza ha quindi proseguito nell’ Atalanta Bergamasca Calcio con cui ha vinto il campionato Primavera. Nella passata stagione ha vestito la maglia della SPAL dove ha collezionato 16 presenze.

Da quest’anno gioca in serie B nella U.S. Cremonese.

Tanti applausi per lui con genitori e amici in tribuna a fare un tifo speciale per il loro campione.