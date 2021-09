In tre giorni la Migross Supermercati Asiago Hockey alza per due volte la Supercoppa italiana

HOCKEY GHIACCIO – In tre giorni la Migross Supermercati Asiago Hockey ha vinto due volte la Supercoppa Italiana.

I campioni d’Italia in carica hanno prima vinto l’edizione di quest’anno contro l’Hockey Unterland Cavaliers per 4-1 concedendo poi il bis sabato nella Supercoppa 2020, che non si era potuta disputare a causa del COVID-19. I giallorossi si sono così imposti per 4-2 contro l’HC Merano, con Marek Vankus che ha segnato una tripletta.

Da segnalare che questa é stata la partita dell’addio per il capitano Federico Benetti.