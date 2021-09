La Piccola Sanremo torna con tante novità: cinque le maglie in palio il 19 settembre

CICLISMO – La Piccola Sanremo numero 54 ha preso forma grazie al lavoro dell’appassionato staff dell‘Uc Sovizzo ed è stata svelata nel dettaglio nella confererenza stampa di presentazione andata in scena nella splendida cornice del Ristorante Il Castello di Montemezzo.

A togliere i veli alla classicissima per Under 23 è stato il presidente dell’Uc Sovizzo, Gianluca Peripoli: “Finalmente questa 54^ edizione è in dirittura d’arrivo. Dopo un anno di attesa siamo pronti per far scattare la corsa il prossimo 19 settembre. Ci tengo a ringraziare in primis i due vice presidenti che mi sostengono Giampaolo Tonello e Armando Zamberlan e a tutti i ragazzi del direttivo dell’Uc Sovizzo per il grande lavoro organizzativo che hanno fatto in questi mesi. Grazie sin da subito voglio dirlo alle istituzioni che sono al nostro fianco, agli sponsor che ci sostengono con grande passione, alle forze dell’ordine, alle associazioni che collaborano con noi e agli oltre 100 volontari che saranno impegnati domenica sul percorso per garantire la sicurezza degli atleti in corsa. Ripartiamo con cinque importanti novità: la prima è che da quest’anno la Piccola Sanremo che si è spostata a fine estate metterà in palio il Memorial Renato Finetti in ricordo del nostro grandissimo e indimenticato presidente. Abbiamo introdotto una quinta maglia, di colore verde, dedicata a Lino Urbani che andrà a premiare il primo atleta che passerà sulla Cima Montemezzo; il quartier tappa sarà spostato all’interno degli impianti sportivi per permetterci di gestire le fasi preliminari nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Infine abbiamo coinvolto con piacere gli amici della Mainetti Metallurgica Veneta GT Trevisan che faranno partire i loro mini ciclisti davanti alla nostra carovana nel tratto di trasferimento tra Sovizzo e Montecchio”.

Ad applaudire l’impegno organizzativo dell’Uc Sovizzo sono stati il consigliere regionale Stefano Giacomin, il consigliere provinciale di Vicenza Massimiliano Dandrea, il sindaco di Sovizzo Paolo Garbin, il vice sindaco di Sovizzo Paolo Centofante assieme ai sindaci di Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina, Gianfranco Trapula e Carlo Dalla Pozza.

Tre i padrini d’eccezione per la 54^ edizione della Piccola Sanremo: il campione olimpico Francesco Lamon e gli ex professionisti Fabio Baldato e Angelo Furlan che con i propri interventi hanno trasmesso agli appassionati di Sovizzo le emozioni del grande ciclismo.

A vivere da vicino l’attesa in vista dell’evento che si consumerà il prossimo 19 settembre sul riconfermato tracciato di 151,5 chilometri comprendente ben sei passaggi sulla salita di Vigo e due sul Muro del Castello di Montemezzo anche l’ing. Guido Dalla Vecchia, vice presidente della Banca delle Terre Venete, Gianni Trevisan della GT Trevisan Macchine Utensili, Liviano e Ivan Tomasi della Inglesina, Mirco Urbani, del Ristorante Il Castello di Montemezzo e Mario Mainetti della Mainetti.

Cinque le maglie messe in palio in occasione della 54^ Piccola Sanremo presentate dalla founder di Saby Sport, Sabina Zambon: la maglia rossa GT Trevisan al vincitore del Memorial Girolamo Trevisan che si aggiudicherà la classifica dei GPM e la maglia gialla Saby Sport che andrà al vincitore della classifica dei Traguardi Volanti valida per il Memorial Dino Peripoli. A queste si aggiunge la maglia bianca Inglesina per il più combattivo, la maglia verde Ristorante Il Castello di Montemezzo per il primo passaggio su Cima Montemezzo intitolata al Memorial Lino Urbani e la maglia azzurra Banca delle Terre Venete che sarà indossata dal vincitore della Piccola Sanremo.

Tutto pronto dunque a Sovizzo (per la 54^ Piccola Sanremo, via ufficiale fissato da Villa Cordellina a Montecchio Maggiore alle 13.30. Arrivo previsto per le 17.10 circa nel cuore di Sovizzo per incoronare i migliori di una giornata destinata a restare nella storia di Sovizzo e del mondo delle due ruote.

Questo il programma della 54^ Piccola Sanremo

Ore 12.00 – Presentazione squadre

Ore 13.15 – Partenza ufficiosa da Sovizzo

Ore 13.30 – Partenza ufficiosa da Villa Cordellina – Montecchio Maggiore

Ore 17.10 circa – Arrivo a Sovizzo

Ore 17.20 – Cerimonia Protocollare di premiazione