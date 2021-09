Nuovo impianto di luci a led per il palazzetto dello sport di via Goldoni

Si sono conclusi i lavori di rifacimento dei nuovi punti luce del campo da gioco del palazzetto dello sport di via Goldoni.

A darne l’annuncio, in occasione di un sopralluogo, sono stati il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco con delega alle attività sportive e ai lavori pubblici Matteo Celebron.

Il progetto, nato dall’esigenza di dare una migliore illuminazione al campo da gioco, ha un importo complessivo di 80 mila euro.

Nello specifico, si è proceduto alla sostituzione delle vecchie lampade sopra al campo da gioco, con la completa rimozione dei corpi illuminanti, ormai obsoleti e di vecchia generazione, e la successiva installazione di 32 moderni proiettori a Led, 16 per lato. Pur avendo più punti luce rispetto a prima, il risparmio energetico sarà di oltre il 50 per cento grazie alla tecnologia a Led.

Il valore medio di illuminazione per il campo da gioco è passato, così, dai precedenti 200 lux agli attuali 1000 lux, fatto che consentirà di ospitare competizioni a livello europeo.

Progetto e direzione lavori sono stati a cura del servizio Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Vicenza. L’intervento è stato eseguito dall’impresa Fontana e Ruffini srl.

“Si tratta di lavori necessari per rendere a norma e maggiormente fruibile l’impianto in vista della ripresa della stagione sportiva – spiega ilsindaco Francesco Rucco – Come amministrazione stiamo eseguendo interventi di manutenzione sulle strutture sportive in generale, anche accedendo a bandi ministeriali e regionali. E’ pronto infatti un progetto di riqualificazione del palazzetto dal valore complessivo di 1,4 milioni di euro con il quale abbiamo partecipato ad un bando di rigenerazione urbana”.

“Questo investimento – aggiunge ilvicesindaco con delega alle attività sportive e ai lavori pubblici Matteo Celebron – ci permette di migliorare la qualità dell’illuminazione del campo e, al contempo, di efficientare il consumo di energia nella principale struttura della città adibita agli sport indoor. È una struttura degli anni ’70 ma che rappresenta un punto di riferimento per la città, ospitando eventi sportivi ma anche legati a scuole ed associazioni. Per il prossimo anno stiamo lavorando ad un progetto di riqualificazione della pavimentazione”.