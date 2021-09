In chiusura di mercato dal Venezia “sbarca” al LR Vicenza il centrocampista Anthony Taugourdeau

CALCIO SERIE B – In chiusura di mercato in casa LR Vicenza arriva l’ufficializzazione dell’arrivo dal Venezia FC, a titolo definitivo, di Anthony Taugourdeau. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023.

Taugourdeau, centrocampista classe ’89, nella scorsa stagione nelle fila del Venezia ha registrato 31 presenze, fornendo 4 assist e centrando la promozione in Serie A.

In precedenza per lui due stagioni e mezzo al Trapani, nelle quali è sceso in campo in 88 occasioni tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, siglando 16 reti e confezionando 6 assist.

Ha vestito inoltre le maglie di Pisa, Carpi, Albinoleffe, Prato, Santarcangelo e Piacenza.