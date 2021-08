CALCIO SERIE B – La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Stefano Cester. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024.

Cester, centrocampista classe 2002, la scorsa stagione è sceso in campo in 19 occasioni con la Primavera biancorossa, condite da 5 reti e 3 assist. Ha inoltre esordito in Serie B registrando una presenza.