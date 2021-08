Dalla Juventus arriva al LR Vicenza il centrocampista Filippo Ranocchia

CALCIO SERIE B – Dopo essere stato tanto annunciato alla fine é arrivato l’ultimo giorno di mercato.

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Ranocchia.

Ranocchia, centrocampista classe 2001, nella scorsa stagione in bianconero ha collezionato 31 presenze in Serie C, condite da 4 reti e 3 assist. Aggregato alla prima squadra in molte occasioni nella passata stagione e in questo precampionato dove ha disputato diverse amichevoli.

Il giocatore, attualmente convocato in Nazionale Under 21, sarà a disposizione dello staff tecnico biancorosso dall’8 settembre, al termine del ritiro azzurro.