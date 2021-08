Non lo farà nel ruolo di main sponsor, come nelle cinque precedenti stagioni, ma di co-sponsor. Il gruppo di Sarcedo, infatti, per favorire il rafforzamento ed il consolidamento economico della società biancorossa, (le cui casse hanno sofferto molto nel biennio a cavallo del Covid) ha deciso di fare un passo indietro. E cioè rimanere sì presente con una propria sponsorizzazione attiva, ma lasciando il title sponsor ad un’altra azienda di spicco, il cui nominativo sarà annunciato nei prossimi giorni dalla Pallacanestro Vicenza.

Con questa iniziativa, che dimostra la forza del legame creatosi tra il marchio Tramarossa ed il club vicentino, si stanno altresì creando i presupposti per l’entrata in società del dott. Roberto Chemello, amministratore delegato della rinomata alta jeanseria.

La società berica ha espresso molta soddisfazione, rimarcando la propria gratitudine nei confronti dei fratelli Chemelllo, che non hanno mancato anche in questa occasione di sostenere ed appoggiare lo sforzo economico della società, con spirito di vera passione sportiva e genuina familiarità verso l’ambiente cestistico, targato Pallacanestro Vicenza 2012.