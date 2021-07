Anthea Vicenza Volley riparte dalla riconferma di Cheli ed Erricchiello

VOLLEY SERIE A2 FEMMINILE – Archiviata l’euforia per la promozione in A2 in casa Anthea Vicenza Volley ci si è subito proiettati verso la nuova stagione.

Guida tecnica confermata da settimane (indipendentemente dal risultato finale) a Luca Chiappini che siederà anche in A2 sulla panchina biancorossa.

Tante le trattative per affidare al coach un roster competitivo che permetta di affrontare il campionato con i giusti mezzI.

I primi due nomi per la nuova stagione di Vicenza Volley sono quelli di Caterina Errichiello e del capitano Lisa Cheli.

Due conferme, due atlete di indubbio valore che hanno rappresentato al meglio il club in campo e fuori e che sicuramente daranno il giusto apporto anche nella categoria superiore.

Per gli altri nomi la Ds Mariella Cavallaro e’ al lavoro su molti fronti e si attendono quindi altre conferme nelle prossime ore.