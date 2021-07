Mercoledì 14 luglio il 3° Meeting Brazzale: al Perraro attesi tanti campioni e giovani promesse

ATLETICA LEGGERA – Al via nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 luglio il terzo appuntamento con il Meeting Brazzale, manifestazione ad altissimo livello tecnico che ha visto nei due anni precedenti la partecipazione di atleti come il vice campione mondiale degli 800 m Amel Tuka, la triplista lituana Dovile

Dzinzdzaletaitè, il triplista azzurro Fabrizio Schembri, il primatista italiano nel getto del peso

Leonardo Fabbri, la velocista pluricampionessa italiana Johanelis Herrera, la seconda discobola

italiana all time Daisy Osakue, la martellista Sara Fantini.

Il meeting ha offerto naturalmente anche alcune “specialità della casa”: la triplista azzurra Ottavia Cestonaro, la lunghista Laura Strati, la promessa del lancio del disco azzurro Diletta Fortuna,

il lunghista Harold Barruecos, l’ostacolista in forte crescita Alice Muraro.

Se da un lato questa manifestazione vuole mantenere un livello tecnico-agonistico molto elevato

attraverso una selezione dei migliori atleti italiani e non solo, è pur vero che l’atletica è uno sport

per tutti. In grandi e piccoli promuove la socializzazione, il rispetto degli altri, delle regole e

dell’ambiente, stimola ad una sana competizione, invita ad uno stile di vita sano e dinamico.

Questo è il messaggio che Atletica Vicentina vuole veicolare aprendo il meeting anche alla partecipazione

delle categorie promozionali Under 16 e Under 14.

Insomma, un meeting dal valore aggiunto, reso possibile dal felice connubio tra Atletica Vicentina e l’azienda Brazzale s.p.a., la più antica realtà lattiero casearia italiana che ha sede a Zanè: in campi diversi si contraddistinguono a livello nazionale e internazionale per l’eccellenza dei risultati grazie ad ingredienti come competenza, passione, lavoro di team e un forte legame con il territorio. Ricordiamo infatti che Atletica Vicentina è una delle poche società che vanta tutti atleti a “Km 0” ed il Meeting Brazzale è stato fortemente voluto per rendere omaggio ad un territorio che ha saputo dare tanto all’atletica italiana.

Anche se nato da pochi anni questo evento si sta facendo spazio fra i principali meeting nazionali grazie ad una formula innovativa che prevede un coinvolgimento diretto del pubblico ed in particolare dei giovani atleti che potranno ammirare e tifare i loro ”idoli sportivi” da bordo pista a suon di musica, diventando così anche un’importante strumento di promozione sportiva.

GLI ORARI

16.10 Martello M

17.20 Martello F + Alto F

18.00 60 RM + 60 RF

18.15 80 CM + 80 CM

18.30 400 HS m Triplo F

18.30 Disco F

18.45 400 HS F

19.00 100m M

19.30 100m F

19.45 Lungo F

20.00 Peso M + 400m F

20.15 400m M

20.30 3000m F

20.45 800m M