Domenica 4 luglio alla scoperta di Vicenza con “Pigafetta in 500”

Domenica 4 luglio Vicenza ospiterà il Primo World Wide Meeting delle Fiat 500 organizzato dal Fiat 500 Club Italia, il più grande club italiano delle 500 d’epoca. Si intitola “PIGAFETTA in 500” in onore del vicentino Antonio Pigafetta di cui sono in corso le celebrazioni per i 500 anni dal grande viaggio intorno al mondo.

Lo scopo dell’evento è infatti far conoscere Pigafetta e la sua storia, grazie a una delle icone italiane riconosciute in tutto il mondo, la Fiat 500, una macchina che ha contribuito al “miracolo italiano”, permettendo a tantissime persone di cominciare a viaggiare.

L’iniziativa fa parte del cartellone estivo Vivi Vicenza dell’assessorato al turismo ed è stata organizzata dall’associazione culturale Pigafetta 500.

“E’ bello che nel cinquecentenario della sua incredibile avventura sia stato dedicato a Pigafetta il raduno delle 500 storiche – sottolinea l’assessore al turismo Silvio Giovine – Dopo mesi di limitazioni della mobilità e delle relazioni, la passione per il viaggio impersonata dal nostro navigatore pervade la città e a settembre sarà anche il tema di ViOff, il fuori Fiera dedicato ai vicentini e ai visitatori di Vicenzaoro”.

“Grazie al raduno che prevede soste e approfondimenti culturali nei luoghi del Pigafetta – commenta Valter Casarotto, consigliere comunale delegato alle celebrazioni del V centenario del grande viaggio – faremo scoprire la città a chi non la conosce, come Pigafetta, navigando per il globo, non solo scoprì nuove terre, ma fece conoscere la nostra città nel mondo”.

L’iniziativa prevede per 24 equipaggi Fiat 500 d’epoca un percorso a tappe alla scoperta dei luoghi vicentini di Pigafetta.

Il ritrovo è alle 9 al monumento di viale Roma. A seguire le Fiat 500 si sposteranno a Casa Pigafetta, Palazzo Chiericati, Biblioteca civica Bertoliana, Liceo Antonio Pigafetta, Biblioteca Internazionale La Vigna per raggiungere infine alle 13 piazzale della Vittoria.

Ad ogni tappa, le guide di Vicenza Chiara Pesavento, Luca Matteazzi e Daniele Binaghi e alcuni soci dell’associazione Pigafetta 500, narreranno ai partecipanti vicende e dettagli della “Relazione del primo viaggio attorno al mondo” di Pigafetta.

L’iniziativa ha il sostegno della Camera di Commercio di Vicenza nell’ambito del progetto ‘PIGAFETTA 500: nuova risorsa per il vicentino’.