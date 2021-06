Rossi firma il big-match tra Arzignano Valdagno e Manzanese per il secondo posto

CALCIO SERIE D – Successo di grande prestigio per l’Arzignano Valchiampo che, nell’ultima apparizione al Dal Molin, colorato di gialloceleste per la presenza dei ragazzi del settore giovanile, supera per 1-0 la Manzanese nello scontro diretto per il secondo posto, e guadagna tre punti d’oro nell’undicesimo successo stagionale in casa.

SCELTE – Mister Bianchini ha ampia possibilità di scelta, e decide di schierare davanti a Enzo una linea a quattro con Rossi e Pasqualino esterni, con Molnar e Bigolin centrali; in mezzo al campo Casini ha Forte e Antoniazzi ai fianchi, con Lisai in appoggio a Calì e Monni.

PRIMO TEMPO – Pronti via e dopo una chance per Calì arriva il gol del vantaggio gialloceleste: al 10’ sugli sviluppi di un cross di Pasqualino, sul pallone vagante si avventa Rossi che lascia partire un bolide che non lascia scampo a Burigana per l’1-0. Al 16’ reazione friulana con Moras ma Enzo esce e blocca. AL 19’ ancora Arzignano con il colpo di testa di Calì su cross di Rossi, a lato. Al 21’ pericolosa la Manzanese con Gnago ma Enzo compie un miracolo e salva. Al 27’ inserimento di Forte respinto dalla difesa. Al 44’ grande chance per Calì (palla fuori) mentre al 47’ contropiede di Monni e tiro che sfiora il palo alla sinistra del portiere.

RIPRESA – Si va alla ripresa e al 3’ Felipe ci prova di testa: Enzo para. All’11’ Molnar chiude alla grande su Fyda. Al 15’ bel cross di Lisai, testa di Calì e sfera a lato. Al 16’ la Manzanese si divora il gol del pareggio con Dalle Case da due passi. Al 29’ il colpo di testa di Nicoloso termina fuori di poco. Al 36’ secondo miracolo di Enzo sul tiro a botta sicura di Fyda. Cinque minuti di recupero per le speranze della Manzanese, ma è troppo tardi, i tre punti restano ad Arzignano.

TESTA ALL’AMBROSIANA– Finisce dunque con la diciannovesima vittoria stagionale dei giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida per la ventesima ed ultima giornata del girone di ritorno, domenica 13 giugno, alle ore 16, sul campo dell’Ambrosiana.

ARZIGNANO VALCHIAMPO – MANZANESE 1-0 (pt 1-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi, Casini, Molnar, Monni, Forte, Calì (st 33’ Bertani), Lisai (st 18’ Sammarco), Antoniazzi, Bigolin. All Bianchini. A disposizione: Circio, Cuccato, Cavaliere, Pettinà, Roverato, Zuffellato, Valenti

MANZANESE: Burigana, Cecchini, Nchama (st 33’ Bradaschia), Bevilacqua, Casella, Gnago (st 28’ Nicoloso), Moras, Fyda, Cestari (st 18’ Duca), Felipe Dal Bello, Delle Case (st 25’ Capellari). All Vecchiato. A disposizione: Calligaro, Codromaz, Viotto, Hadzic, Medico

ARBITRO: Abdulaye Diop di Treviglio. ASSISTENTI: Tommaso Ercolani di Milano e Simone Mino di La Spezia

RETI. Pt 10’ Rossi (A)

NOTE. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Bevilacqua, Felipe. Angoli: 1-6. Recupero: pt 3’; st 5’.