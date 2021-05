Dopo aver vinto 3 a 2 in rimonta gara 1 sabato scorso a Porto Mantovano, Vicenza Volley ha giocato questo pomeriggio gara 2 e si è imposta facilmente in casa con il risultato di 3 a 0 passando il turno dei playoff promozione per la Serie A2. Nel prossimo turno le ragazze di Chiappini affronteranno Vivigas Arena Volley VR (la prima a Verona mentre gara due a Vicenza). Complimenti ragazze!