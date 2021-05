La Rangers Pallanuoto Vicenza, reduce dalla vittoria a Trento per 20 a 9, perde in casa con la Mestrina Nuoto per 9 a 7 che si è dimostrata una grande squadra superiore sia a livello di gioco che mentale. Per i ragazzi di Mirko Dal Bosco è certamente stata un’importante esperienza che gli ha visti giocare bene ma non crederci abbastanza una volta arrivati sotto porta.

La prossima gara, valevole per la 9° giornata, si disputerà sabato 29 maggio alle 21 a Verona contro la Fondazione Bentegodi.