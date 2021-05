TENNIS SERIE B2 – Esordio col botto per la squadra di serie B2 di Tennis Comunali Vicenza capitanata dal maestro Mirko Balestro, che rifila un… tennistico 6-0 al Circolo Tennis Trento.

Matteo Meneghetti, Giovanni Peruffo, Tommaso Dal Santo e Marco Carretta . Risultato già deciso al termine dei singolari grazie ai successi di

Nei doppi arrivavano gli altri due punti con da una parte Peruffo/Meneghetti e dall’altra i giovanissimi Simone Fucile e Tommaso Bertuzzo.

“Bravissimi tutti, dal primo all’ultimo – il commento a caldo di capitan Balestro – Tra i nuovi innesti una citazione per Matteo Meneghetti, vittorioso in singolare e in doppio e già uomo-squadra, ma non dimentichiamo i giovanissimi Simone Fucile e Tommaso Bertuzzo, che si sono ben comportati, giocando tra l’altro sul veloce, al coperto, dal momento che era iniziato a piovere. Sono contento e adesso ci attende forse la sfida più difficile contro il Rungg”.

Domenica prossima, infatti, é in programma la trasferta sui campi del TC Rungg, una delle grandi favorite del girone.