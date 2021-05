PALLANUOTO SERIE C – Largo successo per Rangers Pallanuoto Vicenza, che affonda per 22-5 Sportivamente Belluno nella quinta giornata del campionato veneto di serie C.

Tutto facile per la squadra allenata da Mirco Dal Bosco attesa ora da un doppio impegno: sabato prossimo sarà in vasca a Trento mentre domenica sfiderà la Mestrina cercando una pronta rivincita dopo la sconfitta subita nella gara di andata.

Bene anche l’Under 18 che si aggiudica per 30-6 in trasferta il derby con Padova Nuoto.