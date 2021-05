E’ stata presentata oggi, davanti alla sede di ACI Vicenza , in via Enrico Fermi 233, la nuova vettura delle autoscuole aderenti al network ACI Ready2Go .

E’ stata presentata oggi, davanti alla sede di ACI Vicenza , in via Enrico Fermi 233, la nuova vettura delle autoscuole aderenti al network ACI Ready2Go .

, presidente dell’Automobile Club Vicenza – che la riduzione della mobilità personale sia un fenomeno che coinvolge solo una piccola percentuale di persone. In realtà, in Paesi come il nostro, nei quali l’aspettativa di vita è sempre più lunga, le persone anziane sono sempre più numerose”.

“Si ritiene erroneamente – ha dichiarato Luigi Battistolli , presidente dell’Automobile Club Vicenza – che la riduzione della mobilità personale sia un fenomeno che coinvolge solo una piccola percentuale di persone. In realtà, in Paesi come il nostro, nei quali l’aspettativa di vita è sempre più lunga, le persone anziane sono sempre più numerose”.

: “Sono intervenuto molto volentieri in quanto come Amministrazione comunale stiamo lavorando all’abbattimento delle barriere architettoniche cercando di garantire a tutti la possibilità di una mobilità alternativa e, naturalmente, anche la scuola guida”.

Al suo fianco il sindaco di Vicenza Francesco Rucco : “Sono intervenuto molto volentieri in quanto come Amministrazione comunale stiamo lavorando all’abbattimento delle barriere architettoniche cercando di garantire a tutti la possibilità di una mobilità alternativa e, naturalmente, anche la scuola guida”.