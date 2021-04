L’European e la Superworld Cup di BMX saranno a Verona il prologo del Giro d’Italia: in arrivo atleti da 30 nazioni

CICLISMO BMX – “Un maggio così per il ciclismo in Veneto, e per Verona in particolare, non si vedeva da tanto tempo perché, a fare da prestigioso preludio all’arrivo della Ravenna-Verona del Giro d’Italia che celebra Dante Alighieri, sempre nella città scaligera assisteremo a un altro grande spettacolo delle due ruote. La Regione Veneto e i suoi tantissimi sportivi e appassionati del pedale accolgono con gioia la specialità del Bmx che a Verona, nella Bmx Olympic Arena, terrà i suoi due appuntamenti internazionali più prestigiosi: l’European Cup l’1 e 2 maggio e la Superworld Cup l’8 e il 9 dello stesso mese”.

Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha salutato l’approdo a Verona di una specialità ciclistica giovane e spettacolare come il Bmx, disciplina olimpica dal 2008, che si svolge su piccole bici monomarcia, con gli atleti lanciati in un percorso fulmineo tra i 35 e i 50 secondi di gara, caratterizzato da dossi, curve paraboliche e altri ostacoli simili a quelli del motocross.

A Verona sono in arrivo atleti da 30 diverse nazioni, a partire dall’età di 10 anni, a testimonianza che il Bmx è una disciplina giovane (nata negli Usa nel 1968), ma senza età.

La manifestazione è organizzata dal il Team Bmx Verona, sette volte campione d’Italia e punto di riferimento nazionale più rilevante di questo sport.

“Complimenti al Team, alla sua presidente Linda Spiazzi e al direttore dell’organizzazione Paolo Fantoni – ha aggiunto Zaia – per questa organizzazione e per aver portato il Veneto all’avanguardia anche in questa spettacolare tipologia di gara in bici, capace di avvicinare allo sport tanti giovanissimi, e sempre più affermata in tutto il mondo. Si tratta di un grande evento sportivo in tutti i sensi, una tipologia di manifestazioni nella quale il Veneto crede fortemente, anche come occasione di promozione. Non a caso, nello specifico, abbiamo stanziato 55 mila euro per sostenere l’avvenimento, al quale auguro successo e una grande copertura mediatica”.

La Bmx Olympic Arena, che ospiterà le gare, si trova nell’area retrostante lo stadio Bentegodi, è stata realizzata nel 2013 e nel 2020 è diventata Centro Federale Nazionale per il Bmx e Centro Federale per il Sud Europa. Ha una particolarità assoluta: la sua ampiezza è in analogia totale con quella della pista olimpica di Tokyo 2021.