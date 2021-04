L’Arzignano Valchiampo pronto a tornare in campo domenica sempre più… Forte

CALCIO SERIE D – In una squadra ci sono sempre giocatori che magari sono poco appariscenti, ma che ricoprono un’importanza vitale nell’economia di gioco. In casa Arzignano Valchiampo uno di questi risponde al nome di Daniele Forte, centrocampista, uno di quei giocatori di cui ogni allenatore non farebbe mai a meno. Sostanza, grinta, talento e tanto spirito di sacrificio. Uno dei “vecchi” del gruppo: 84 finora le sue presenze con la maglia gialloceleste, che quest’anno è tornato ad indossare dopo un anno di assenza. Visto il suo carisma, la sua esperienza e il suo attaccamento, abbiamo voluto fare con lui il punto della situazione in vista di quello che si spera sia un imminente ritorno in campo, domenica 2 maggio, controlli sanitari permettendo.

“Purtroppo siamo stati costretti a fermarci mentre eravamo in un periodo positivo – esordisce – Comunque siamo riusciti ad allenarci tutti contemporaneamente anche da casa grazie ad un’applicazione, seguiti in diretta dal nostro preparatore. Quindi non abbiamo interrotto il nostro lavoro, anzi”.

Il primo ostacolo dopo lo stop sarà il Delta Porto Tolle al Dal Molin…

“La prossima partita sarà contro il Delta, una squadra forte, che ha avuto qualche difficoltà anche perché era stata colpita dal Covid e ha dovuto recuperare tante partite in poco tempo. Ci aspetta un impegno complicato, ma noi ci siamo. Ci stiamo preparando al meglio in questa settimana per farci trovare pronti domenica e non vediamo l’ora di scendere in campo, pronti a dare battaglia come sempre”.

Come sarà questo finale di stagione?

“Ci aspetta un finale di stagione importante, con tanti incontri ravvicinati, ma la squadra è cresciuta dal punto di vista mentale e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni”.

A livello personale, invece, come é stato il ritorno in gialloceleste?

“Sono abbastanza contento di quanto fatto finora, però non mi piace accontentarmi, quindi cercherò di fare ancora di più da qui alla fine, sperando di regalare altre gioie sia alla squadra sia ai nostri tifosi che ci seguono sempre con grande passione”.