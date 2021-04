BASKET FEMMINILE SERIE A2 – As Vicenza ha battuto nell’ultimo match di campionato della reagular season Parking Graf Crema per 60 a 58. Vicenza sempre sotto, anche di 10 punti, è riuscita a tenere duro fino alla fine e a rimanere incollata alle campionesse di Crema, detentrici della Coppa Italia. In chiusura di match il sorpasso.

IL FOTOREPORTAGE di Alessandro Zonta