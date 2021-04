Giro d’Italia 2021: venerdì 23 aprile la presentazione on line delle tappe venete

CICLISMO – Saranno presentate venerdì 23 aprile, alle ore 11, in una conferenza stampa on line, le tappe venete del Giro d’Italia di ciclismo 2021, che prenderà il via l’8 maggio prossimo e attraverserà il Paese in 21 tappe per 3.450 chilometri di percorrenza.

Parteciperanno il presidente della Regione, Luca Zaia, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni. In collegamento anche i sindaci delle città venete sedi di arrivo o di partenza di tappa: Gianpietro Ghedina (Cortina) Federico Sboarina (Verona), Luca Pierobon (Cittadella)