A Thiene prendono il via competizioni nazionali di Kickboxing ed arrampicata sportiva

Lo Sport nazionale e regionale gareggia (a porte chiuse) a Thiene

Lo Sport non si ferma e, nonostante la pandemia e le restrizioni conseguenti, continua anche se, ovviamente, nelle forme e nei limiti previsti dalla Legge.

Così, accanto alle iniziative per la cittadinanza come Thiene Sport Primavera, che è ripartito dal 6 aprile scorso, ora nel calendario degli appuntamenti ci sono due importanti competizioni nazionali e regionali programmate per i prossimi fine settimana, frutto di mesi di allenamenti a porte chiuse e che si svolgeranno anch’esse senza pubblico, in conformità con la normativa vigente.

Domenica 18 aprile 2021 il Pala Ceccato ospiterà la Coppa Italia di ASI di Kickboxing.

Per la gara arriveranno atleti da tutta Italia e Thiene sarà rappresentata dal team Abourchid Thiene Fight Club.

Sempre Domenica 18 aprile 2021 nella sala boulder AREA 57-JM di via Abruzzi si terrà, invece, la competizione di arrampicata sportiva organizzata dall’ ASD X-Fighter Team: il Campionato Regionale Veneto Assoluto e Junior Cup under 20-18-16, che proseguirà domenica 25 aprile con le categorie giovanili under 14-12-10.

«La Città di Thiene – dichiara l’assessore allo Sport e al Tempo Libero, Giampi Michelusi – ha concesso il patrocinio ed augura successo alle due competizioni, nella speranza che si possa tornare presto a supportare gli atleti dagli spalti e a condividere le grandi emozioni e la passione che lo Sport trasmette con la partecipazione dal vivo agli eventi. Anche senza l’incoraggiamento del pubblico, i Campionati costituiscono comunque occasioni preziose per tutti gli atleti che hanno conquistato risultati importanti e che, con il Covid, vedono compromessi anni di sforzi e di costanti allenamenti. È stato un anno difficile da gestire; tuttavia l’Amministrazione si è dimostrata capace di fornire risposte concrete a tutto il mondo sportivo, assicurando il benessere fisico dei cittadini con la programmazione di nuove proposte e offrendo sollievo alle società, colpite da una grave crisi, attraverso l’erogazione di significativi sostegni economici».