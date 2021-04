L’MC Control Diavoli Vicenza inizia mercoledì i play off

Mc Control Diavoli Vicenza inizia mercoledì 14 aprile (inizio gara ore 20.30) il rush finale dei play off, dopo una fase di stagione in cui ha mantenuto sempre l’imbattibilità con 22 vittorie su altrettante gare. Ora però si arriva alla “resa dei conti” e bisogna ripartire da zero per arrivare all’obiettivo finale.

Il primo impegno sarà contro Monleale che arriva a Vicenza, senza aver disputato lo spareggio per ritiro del Cittadella, per i quarti di finale dei play off che si giocheranno al meglio delle tre gare (mercoledì 14, sabato 17 ed eventuale bella lunedì 19) .

I Diavoli stanno lavorando duramente e hanno raggiunto un buono stato di forma e la sosta di sabato scorso può essere stata utile per riprendere le forze e ricaricarsi per la parte più importante della stagione.

I biancorossi sono consapevoli delle loro forze, come anche di poter migliorare, e rispettano tutti gli avversari, quindi dovranno scendere in pista con il massimo della concentrazione per avere ragione del Monleale, una squadra ostica che può mettere in difficoltà chiunque.

“Per noi iniziano mercoledì i play off e incontriamo in casa Monleale – ha spiegato Angelo Roffo, allenatore dei biancorossi. – Non dobbiamo assolutamente sottovalutare questo impegno perché abbiamo visto Monleale fare delle bellissime gare e mettere in difficoltà avversari importanti, come a Milano, e fare delle partite in cui ha messo in evidenza il suo valore e le sue qualità e noi sappiamo che nei play off tutti i punti che abbiamo conquistato e le vittorie non contano più nulla. Ora bisogna vincere due partite sue tre ed è importantissimo vincere la prima in casa altrimenti diventerebbe subito ultima spiaggia”.

– I Diavoli come stanno?

“Naturalmente noi ci stiamo preparando e abbiamo dimostrato di essere in forma, abbiamo una squadra molto preparata, di grandissima qualità con giocatori molto forti e il lavoro che abbiamo svolto ci ha portato a giocare ad alti livelli. Siamo assolutamente sereni, anche se entreremo in campo con la massima attenzione perché rispettiamo Monleale, ma siamo anche consapevoli del nostro valore e di quanto dimostrato nelle 22 partite disputate. Quindi affronteremo la gara fiduciosi, ma anche con un grande rispetto per gli avversari”.

Primo step quindi per i vicentini mercoledì frale mura id casa, mentre le altre formazioni arrivate ai play off hanno già disputato gara 1, con la sorpresa della sconfitta in casa di Ferrara per mano degli Asiago Vipers (4-1 per gli asiaghesi) e le vittorie casalinghe di Milano e Padova rispettivamente su Torino e Verona.