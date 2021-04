Massimiliano Fucile (Tennis Comunali Vicenza) secondo nel torneo Junior Next Gen Italia

TENNIS – Si ferma soltanto in finale la cavalcata di Massimiliano Fucile nel tabellone Under 12 del torneo Junior Next Gen Italia di Verona.

Il giocatore di Tennis Comunali Vicenza si é arreso, infatti, a Leonardo Trivellato (4.1 del Tennis San Paolo) con il punteggio di 6-1 6-4.

Fucile, 3.5 di classifica, ha pagato la tensione e l’emozione dell’importante appuntamento dopo che nei primi due incontri aveva battuto Rocco Vantini (4.1 del Tennis Villafranca) per 7-5 6-4 e Gabriele Viselli (4.1 del Tennis S. Giovanni Lupatoto) per 6-4 6-3.

”In realtà nei primi giochi entrambi i ragazzi erano letteralmente bloccati – racconta il maestro Federico Fort – poi Trivellato é riuscito a far suo l’incontro puntando sulla regolarità e la corsa. Purtroppo la reazione di Massi é arrivata troppo tardi, sul 6-1 5-1, quando si é portato sul 4-5 e ha avuto tre palle per il 5-5 senza tuttavia riuscire a sfruttarle come del resto può capitare in quei frangenti in cui si decide tutto in pochi colpi, Ecco, dispiace che se fosse riuscito ad invertire la tendenza prima forse adesso saremmo a commentare un altro risultato. In ogni caso il bilancio del torneo é più che positivo e gli servirà come esperienza in vista del proseguo della stagione che è appena iniziata”.