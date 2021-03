Il Team Bassano passa dagli sterrati all’asfalto della Toscana con il Rally della Val di Cornia

RALLY – Passaggio di consegne “rallystiche” tra i mesi di marzo ed aprile, con la Toscana ancora protagonista dell’avvio della stagione 2021 grazie al quarto rally storico proposto dal calendario.

Si torna sull’asfalto, quello del 1° Historic Rally della Val di Cornia, al via del quale il Team Bassano sarà presente con quattro equipaggi, dopo aver archiviato il recente Rally della Val d’Orcia.

Primo appuntamento del Campionato Italiano Terra Rally Storici, il rally senese ha visto al traguardo

entrambi gli equipaggi portacolori dell’ovale azzurro al via. Per Bruno Bentivogli e Andrea Cecchi su Ford

Sierra Cosworth Gruppo N la gara è stata un crescendo di prestazioni dopo opportune regolazioni

all’assetto, che ha portato l’affiatato duo a chiudere in quinta posizione assoluta e terza di 4°

Raggruppamento oltre ad incamerare la vittoria di classe. Al traguardo anche la Lancia Delta Integrale

Gruppo A di Paolo Baggio e Flavio Zanella: al rientro in gara dopo il brevissimo Vallate Aretine dello

scorso luglio, l’esperto equipaggio veneto ha terminato in ottava posizione assoluta nonostante dei

problemi patiti ad un semiasse e poi risolti, riuscendo a salire sul terzo gradino del podio di classe.

Un terzo equipaggio, quello formato da Alberto Gragnani e Giovanni Guerzoni, era in gara nel rally auto

moderne con una Rover MG 105: breve la durata della loro prestazione a causa di una toccata contro

una pietra e conseguente rottura della campana del cambio.

Gara nuova per le storiche abbinata al “Colline Metallifere”, la prima edizione dedicata alle auto storiche

denominata Historic Rally della Val di Cornia si svolgerà nella giornata di sabato 3 aprile con partenza ed

arrivo a Piombino (LI).

Sono Giorgio Sisani e Cristian Pollini i primi portacolori dell’ovale azzurro nell’elenco degli iscritti, che si

presentano al via con un’inedita Peugeot 205 Rallye Gruppo A in luogo dell’abituale A112 Abarth, vettura

quest’ultima con la quale, però, correranno altri tre equipaggi: nell’ordine Alberto e Lisa Benassi,

Giampaolo Cresci e Andrea Castellani ed infine Roberto Pellegrini con Micaela Nosenzo.

Sei le prove speciali, due da ripetersi più volte, per un totale di 62,73 chilometri cronometrati.

La foto di copertina é di ACI Sport