Al Centro Sport Palladio il Syncro di Vicenza riparte col piede giusto

Altra novità, anche se viene dalla veterana della Squadra Clara, è il debutto nazionale per lei nel “Solo”. Una conferma delle qualità indiscusse dell’atleta che è riuscita a mettere in vasca, piazzandosi 15° in classifica generale, un misto di tecnica e bellezza di assoluto rilievo.

Trasferta soddisfacente per Tecnici e Società che sono già al lavoro con le atlete, per la preparazione dei campionati Italiani estivi assoluti e anche di categoria con le più giovani.

Domenica 28 si è svolta al Centro Federale di Verona la seconda delle quattro giornate previste dei campionati Italiani invernali per le Esordienti A e la categoria Ragazze, che la F.I.N. quest’anno ha voluto dividere, per la pandemia, in zone e che servono anche per qualificarsi agli estivi, che si svolgeranno il prossimo Luglio. Grande soddisfazione per le giovani promesse vicentine e per le allenatrici per i risultati, che hanno visto qualificarsi per gli Italiani tutte e 14 le esordienti A, a riprova dell’ottimo lavoro intrapreso dallo staff Tecnico di Rossana Rocci, che con Marta Trentin, Agnese Salvi Bentivoglio e Clara Faccin, seguono tutte le categorie a partire dai 6 anni di età. In particolare per Vittoria Carenza (nella foto con la maglia rossa assieme alla prima classificata) che, con un ottimo punteggio, ha conquistato la medaglia di bronzo.

Per la categoria Ragazze qualificate buona parte delle atlete, ma restano ancora da svolgersi due giornate, nelle quali avranno ancora la possibilità di qualificarsi le restanti.

Tutti risultati che danno fiducia ed entusiasmo, in attesa della riapertura, per poter poi coinvolgere nuove leve in questa realtà Vicentina, una delle scuole più storiche e qualificate in ambito nazionale, di uno degli sport olimpici più spettacolari ed impegnativi degli sport natatori.