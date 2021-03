Partita rinviata sabato per Tramarossa: l’avversaria Roseto è stata ammessa alle final eight di Coppa Italia

BASKET MASCHILE – SERIEB – Un’altra partita rinviata per la Tramarossa Vicenza. La trasferta di sabato dei biancorossi a Roseto è stata posticipata per la partecipazione della squadra abruzzese alla Final Eight di Coppa Italia. La Liofilchem è stata ammessa alla fase finale della manifestazione dopo la rinuncia di Fabriano, fermata per alcune positività riscontrate nelle ultime settimane tra le fila dei marchigiani. Quindi niente basket per la Tramarossa questo weekend, che ora è in attesa di sapere quando recupererà le sfide contro Teramo e Roseto.

Se non dovessero esserci ulteriori comunicazioni o modifiche al calendario, Vicenza tornerà in campo domenica 11 aprile contro la capolista Fabriano.