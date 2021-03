Rinviata la partita dell’Arzignano Valchiampo con l’Union Clodiense Chioggia

CALCIO SERIE D – Arzignano Valchiampo di nuovo stoppato dall’emergenza sanitaria in un periodo in cui la squadra gialloceleste in campo era riuscita a trovare continuità di rendimento e di risultati!

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Union Clodiense Chioggia, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio, e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid19, per cause di forza maggiore la gara Arzignano Valchiampo – Union Clodiense Chioggia, valevole per la 7° Giornata di Ritorno del Campionato di Serie D ed in programma giovedì 1 Aprile 2021, è rinviata a data da destinarsi.