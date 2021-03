Da maggio il via ai playoff per Vicenza Volley

PALLAVOLO SERIE B FEMMINILE – Proseguono i campionati nazionali di Serie B che hanno concluso la prima fase e che si apprestano dunque a vedere Vicenza Volley giocare i play off promozione.

Pausa per aprile e gare in programma a maggio come da calendario della FederVolley.

A tal riguardo il Settore campionati della Federazione rende noto che tutte le gare della regular season rinviate e, quindi, non ancora disputate a causa dell’emergenza Covid-19 dovranno essere recuperate entro domenica 2 maggio. Decorso tale termine, le partite non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali di ciascun mini girone. Conquisteranno il diritto a disputare i play off promozione le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento.

Infine, qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare i play off promozione per comprovate difficoltà legate al COVID-19, non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre. La società rinunciataria, in sede di omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio più sfavorevole (3-0 con parziali di 25-0) e non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria mantenendo il titolo sportivo per la prossima stagione.

Il settore Campionati ricorda, infine, che la FIPAV ha stabilito per la stagione sportiva 2020-2021 il blocco delle retrocessioni in tutti i campionati di Serie B e al termine della stagione in corso verranno assegnate 6 promozioni in Serie A3 maschile, 6 promozioni in Serie A2 femminile e 18 promozioni in Serie B1 femminile.

Maggiori dettagli a questa pagina: https://guidapratica.federvolley.it/campionati/playoff_promozione_serie_b1_femminile.pdf/view