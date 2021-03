AS Vicenza ancora ferma dopo il covid: in programma 4 recuperi

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Situazione di grave emergenza in casa di A.S.Vicenza Basket Femmile.

Domani si doveva giocare a Carugate, ma a causa dell’imperversare del covid, la partita è stata sospesa, come sicuramente non si giocherà domenica 28 marzo contro Crema.

Tenuto conto che A.S. Vicenza deve recuperare due partite già spostate – a Bolzano contro Alperia e in casa con Ponzano – balza in tutta evidenza come la squadra berica abbia quattro recuperi da eseguire in un campionato la cui fine è stata fissata per il 25 aprile in casa con Sarcedo.

Tornando al turno di domani, risulta che sono state sospese anche le partite Alpo-Sanga Milano e Mantova-Moncalieri, sempre per problemi inerenti alla pandemia.

E anche nel girone Sud sembrano esserci delle complicazioni.

Ora si attende in casa vicentina l’esito del secondo tampone, che, se darà esiti negativi, permetterà alla truppa di Sandro Sinigaglia di riprendere con gradualità gli allenamenti dopo aver espletato le visite mediche di rito.