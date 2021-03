Dino Ponchio é il nuovo presidente del Coni veneto: succede a Gianfranco Bardelle

CONI – Dino Ponchio, padovano, è il nuovo presidente regionale del Coni. Succede a Gianfranco Bardelle. Dopo il benvenuto dell’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina è toccato all’assessore regionale Cristiano Corazzari portare il suo saluto all’assemblea.

Commosso il discorso di commiato di Gianfranco Bardelle che ha ripercorso i successi e le battaglie vinte per e con il mondo dello sport.

Altrettanto emozionato, o forse di più, il neo presidente Dino Ponchio.

L’ex direttore scientifico della Scuola regionale dello Sport ha ottenuto 45 preferenze e 9 schede bianche. Avrà con sé in Giunta il rappresentante degli atleti Rossano Galtarossa e Clara Campese per le Federazioni sportive nazionali. Altra quota rosa per il ruolo di Rappresentate Tecnici nella nuova giunta è Monica Stecca; per le discipline sportive associate è stato eletto Luca Terrin mentre per gli enti di promozione sportiva il rappresentante sarà Andrea Albertini.