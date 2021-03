Migross Asiago giovedì sera 11 marzo torna a Klagenfurt

HOCKEY GHIACCIO – ALPS HOCKEY LEAGUE – Siamo arrivato ormai alla conclusione della Regular Season 2020/21, l’Asiago ha ancora tre partite da disputare, la prima avrà luogo alle 19.00 di domani, giovedì 11 Marzo, sul ghiaccio del Klagenfurt. Per i tifosi sarà disponibile lo streaming live al link https://www.kac.at/de/video-livestreams e la radio cronaca su Radio Asiago FM 107.7 e su www.radioasiago.it.

I Giallo Rossi stanno difendendo, con successo, la 4’ posizione, l’ultima che dà diritto ad accedere direttamente ai Play Off. La vittoria con il Bregenzerwald ha permesso di scavare un ulteriore solco dalle dirette inseguitrici, Cortina e Salisburgo, che adesso seguono, rispettivamente, a 8 e 10 punti. I Leoni sono riusciti, nonostante le molte assenze, a gestire il momento delicato e a guadagnare punti fondamentali per approcciare nel modo migliore ai Play Off. Dall’infermeria arrivano notizie confortanti, ci sono buone probabilità che tutto l’organico torni ad essere a disposizione, ma ogni decisione verrà presa sfruttando tutto il tempo a disposizione. Alex Gellert rimane il leader della classifica interna di rendimento, seguito a breve distanza da Rosa, McParland e Magnabosco.

Il Klagenfurt è un avversario che fa della brillantezza e l’agonismo le armi migliori, ma paga in termini di esperienza e qualità tecnica. Il roster è di fatto il serbatoio della prima squadra, che milita nell’ICE Hockey League, e ha come obiettivo la crescita di giovani promesse, più che il risultato immediato. Gli Austriaci sono 14’ in classifica e difficilmente avranno la possibilità di qualificarsi ai preliminari dei Play Off.

Classifica AlpsHL: HKO pt. 77 (28 partite); JES pt. 68 (26); PUS pt. 66 (27); ASH pt. 62 (27); SGC pt. 54 (27); RBJ pt. 52 (26); EHC pt. 46 (28); RIT pt. 43 (27); GHE pt. 42 (27); VEU pt. 41 (26); ECB pt. 41 (27); WSV pt. 36 (27); FAS pt. 33 (26); KA2 pt. 28 (27); KEC pt. 23 (28); SWL pt. 5 (26)