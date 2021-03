Entra nel vivo il Torneo Super Next Gen Italia: avanti Fucile e Pavan, giovedì il debutto per Galvanin

TENNIS – Inizia ad entrare nel vivo il Torneo Super Next Gen Italia Under16 e 18 in corso di svolgimento sui campi cittadini di Tennis Comunali Vicenza. Si assottiglia, però, la pattuglia dei nostri giocatori che avanzano nel tabellone. Tutto facile al debutto per Simone Fucile (2.8 di Tennis Comunali Vicenza) che concede appena un game al 3.1 padovano Alberto Nordio: 6-1 6-0 il risultato dell’incontro. Adesso se la vedrà con il veronese Samuele Seghetti (2.7).

Avanza anche Luca Pavan (2.7 del TC Schio) che si sbarazza facilmente del padovano Edoardo Bavato (3.1) per 6-1 6-2. Prossimo avversario il padovano Nicholas Scala (2.6), testa di serie n. 2 del torneo. Peccato, invece, per Andrea Zanini (3.1) che, dopo aver vinto il primo set per 6-3 contro il 2.8 modenese Riccardo Ercolani, perde il secondo per 6-0, complice un fastidio alla spalla, e poi si arrende per 10-8 al long tie-break.

Niente da fare neppure per Andrea Martellato(3.1) da quest’anno tesserato per Tennis Comunali Vicenza che si arrende per 6-4 6-1 a Leonardo Tagliavini (2.8). Fuori anche Tommaso Stimamiglio (3.1) battuto per 6-3 6-2 dal padovano Alberto Scapolo (2.8).

Esce di scena pure Pietro Cappellaro (2.8 di Tennis Palladio 98) che, non ancora al meglio dopo un infortunio, perde per 6-1 6-2 dal padovano Giacomo Checchin (3.1).

Infine, debutterà giovedì 11 marzo Davide Galvanin (2.6) che affronterà il 2.8 veronese Andrea Prando.