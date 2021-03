AS Vicenza mercoledì sera contro Moncalieri per riscattare la sconfitta più pesante dell’andata

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – A.S. Vicenza fa gli straordinari e mercoledì 3 marzo, alle ore 20, é in programma il recupero della partita con l’Akronos Moncalieri, che doveva disputarsi lo scorso 20 febbraio. Moncalieri, attualmente in classifica a 26 punti, gode del terzo posto in solitaria, ma deve recuperare due gare, come Vicenza, attestato a 20. Ambedue devono affrontare in casa l’Alperia Bolzano, che a sua volta ha tre rinvii da recuperare.

A Moncalieri, nella sfida di dicembre, Vicenza ha subito la sconfitta più pesante della stagione: 71-56 il finale anche se la truppa di Monaco e compagne è rimasta in partita fino a pochi minuti dalla fine, cedendo solamente alla bravura delle avversarie. La buona prova realizzata a Tortona sabato scorso lascia ben sperare coach Sandro Sinigaglia. La partita, sulla carta assai difficile, può esserlo meno se le giocatrici beriche riusciranno a difendere con la stessa grinta e determinazione espresse nell’ultimo atto contro Autosped Castelnuovo Scrivia. Nel roster farà il suo debutto Emma Baldo, classe 2004, guardia-play, ennesima espressione della prolificità del vivaio vicentino.

Si gioca a Vicenza, al palazzetto dello sport di via Goldoni alle ore 20, sempre a porte chiuse nel rispetto delle leggi vigenti in materia di Covid.

Arbitri dell’incontro: Michele Meli di Ravenna e Mattia Foschini di Russi (Ra).

Quindi, nuovo appuntamento, sempre in casa, contro il Ponzano alle ore 18 di domenica 7 marzo.