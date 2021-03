Mercoledì sera il derby tra Montebello e Bassano mette in palio un “pass” verso i quarti

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Mercoledì 3 marzo, con inizio alle ore 20.45, andrà in scena l’anticipo televisivo con l’ennesimo derby vicentino tra Tierre Chimica Montebello e Ubroker Bassano.

E’ un derby relativamente nuovo nel panorama provinciale, ma assume un ruolo molto importante a sole sei giornate dal termine della stagione regolare, in quanto le prime sei accederanno direttamente ai quarti e le altre due arriveranno dallo scontro nei preliminari ad inizio maggio per l’accesso ai quarti. E in un campionato, come dimostrato ampliamente nel weekend scorso, ricco di equilibrio e di possibili sorprese dietro l’angolo, avere già strappato il “pass” non è di poco conto.

Le due squadre sono divise solo da due punti, la prima ottava e la seconda sesta, anche se l’obiettivo per il Bassano è sempre piuttosto alto mentre il Montebello sta vivendo la sua favola mantenendosi sempre tra le prime otto, dopo la promozione di quasi due anni fa. I biancorossi nelle ultime sei gare hanno raccolto 11 punti grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in casa con la capolista Amatori Lodi.

Poco più di trenta giorni fa, si giocò l’andata quando si imposero i biancorossi per 3-6, grazie alla tripletta del portoghese Paiva e due reti dell’ex Tataranni, ex come Diego Nicoletti anche a lui a segno.

Il Bassano nelle ultime sei uscite ha conquistato solo 7 punti, 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte: ha negli spagnoli Cancela e Coy le sue punte di diamante sotto rete e gli occhi saranno puntati anche sull’ex Pol Galbas. Le due formazioni arrivano entrambe da una sconfitta in Coppa Italia e, quindi, la voglia di rivalsa sarà alta da ambo le parti. La sfida sarà l’anticipo della 21^ giornata che avrà il suo culmine sabato con il match clou tra Sarzana e Valdagno.

Nella foto di copertina di Marzia Cattini, Nicolas Barbieri (Correggio) e Massimo Tataranni (Montebello), uno dei protagonisti più attesi mercoledì sera