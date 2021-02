Il 20enne Jack Rigon torna alla Tramarossa Vicenza: il debutto sabato a Mestre?

BASKET MASCHILE – SERIE B – Piergiacomo Rigon torna alla Tramarossa Vicenza. Il tesseramento per la stagione 2020-21 è stato ultimato nei giorni scorsi e il classe 2001 è ora a completa disposizione di coach Cesare Ciocca. Jack, come chiamato amichevolmente in squadra, quest’anno avrebbe dovuto giocare in Serie C Silver alla Pallacanestro Altavilla, assieme agli ex biancorossi Enrico Crosato e Pietro Montanari, un buon modo per accumulare minuti e fare esperienza, per un ragazzo che vanta già 30 presenze con la casacca biancorossa e che ha esordito nel 2017, a soli sedici anni, in Serie B.

Il prolungarsi dello stop dei campionati regionali a causa del Covid, unito a qualche acciacco nel gruppo Tramarossa nell’ultimo mese, ha riavvicinato Rigon a via Goldoni.

Il classe 2001 è già da due mesi aggregato alla prima squadra, partecipando con grinta agli allenamenti e supportando il gruppo al palazzetto. L’impegno mostrato nelle ultime settimane ha convinto staff e società a riportare a casa il ragazzo, che sarà disponibile non solo per gli allenamenti ma anche per le partite.

“Sono due mesi che Jack viene agli allenamenti con serietà e voglia di mettersi a disposizione e si è integrato bene nel gruppo squadra” ha spiegato Ciocca, che ha poi aggiunto “si è reso subito disponibile al tesseramento e siamo sicuri saprà dare il suo contributo alla squadra”. Rigon sarà in panchina con la squadra già domenica a Mestre.