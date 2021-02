Al Verena le finali regionali Net Insurance: nello slalom Ragazzi vincono Davare e Alverà

SCI ALPINO – Prima giornata di gare oggi, venerdì 26 febbraio, alla Ski area Monte Verena (Vicenza) per le finali regionali del Grand Prix Net Insurance delle categorie Ragazzi – Allievi (under 14 e under 16). In programma, sulla pista Centrale, lo slalom Ragazzi.

In campo maschile, Sci club Arabba davanti a tutti grazie allo spunto di Alberto Davare il cui dominio tra i pali stretti è stato schiacciante: 2″98, infatti, il distacco inflitto al piazzato, Cristian Gasperin, dello Sci club Trichiana. A completare il podio è stato Lorenzo Clemente Gandini, dello Sci club Cortina. In chiave vicentina, due atleti hanno chiuso la propria fatica nella top 20: Samuel Frison, dello Sci club 2000, che ha chiuso 16.mo, e Leonardo Checchetto, dell’Unione sportiva Asiago sci, che è giunto 19.mo.

In ambito femminile si è registrata la doppietta dello Sci club Cortina: il sodalizio ampezzano ha conquistato il primo posto con Giulia Alverà e il secondo con Lisa Maioni. Terzo posto per Mia Sichel, padovana dello Sci club Druscié Cortina. Anche in questo caso, due atlete vicentine hanno chiuso nelle prime venti posizioni: si tratta di Emma Pangrazio, dello Sci club Gallio, 18.ma, e di Beatrice Picotti (Unione sportiva Asiago sci), 20.ma.

Slalom Ragazzi: 1. Alberto Davare (Arabba) 1.38.33; 2. Cristian Gasperin (Trichiana) 1.41.31; 3. Lorenzo Clemente Gandini (Cortina) 1.41.73; 4. Teo Quy Bagatella (Zoldo ski team) 1.42.69; 5. Piero Molin (Limana) 1.43.82; 6. Francesco Saletti (Limana) 1.44.03; 7. Giacomo De Vettor (Limana) 1.44.31; 8. Mattia Gardin (Cortina) 1.44.80; 9. Federico Silvestrin (Orsago) 1.44.87; 10. Alessandro Sartorelli (Team Sorapiss) 1.45.73.

Slalom Ragazze: 1. Giulia Alverà (Cortina) 1.42.77; 2. Lisa Maioni (Cortina) 1.44.16; 3. Mia Sichel (Druscié) 1.44.59; 4. Eleonora Meneghel (Limana) 1.44.95; 5. Orsola De Mattia (Druscié) 1.45.27; 6. Wendy Daberto (Arabba) 1.45.43; 7. Marta Scottà (Orsago) 1.45.97; 8. Emma Panizzuti (Cortina) 1.46.46; 9. Agnese Gallina (Sportmarket) 1.47.00; 10. Elena Mondo (Pelmo ski team) 1.47.88.

La giornata di domani, sabato 27 febbraio, prevede il superG Allievi e Allieve sulla pista Albi Caprioli (inizio ore 9) e il gigante Ragazzi e Ragazze sulla pista Centrale (primo start ore 9.30).