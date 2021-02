Asiago Winter Triathlon Festival: Pesavento e Mairhofer laureati campioni d’Italia

WINTER TRIATHLON – L’Altopiano si tinge di azzurro grazie alla vittoria del roanese Franco Pesavento che ha conquistato il titolo di campione italiano di winter triathlon. A salire sullo scalino più alto del podio tra le azzurre l’oramai “regina delle nevi” Sandra Mairhofer che bissa così il suo successo di venerdì nella gara internazionale di Winter Triathlon World Cup.

Pesavento (Thermae Sport Pdn Tri) , dopo una terza posizione in World Cup (battuto solo dal russo Pavel Andreev, 26 medaglie d’Oro nella disciplina, e dal tedesco atleta professionista Sebastian Neef), oggi si è laureato campione italiano per la prima volta proprio sulle nevi di casa. Piazza d’onore per il veterano Daniel Antonioli (C.S. Esercito) mentre Alessandro Saravalle (Trisports.it Team) sale sul terzo gradino del podio.

Il neo campione azzurro imposta la sua gara fin dalle prime battute nella frazione di corsa imponendo un ritmo quasi frenetico per fare selezione. Giunge infatti al primo cambio con 15 secondi di vantaggio su Antonioli, unico a riuscire a mantenere il ritmo imposto. Nella frazione in mountain bike, la specialità a lui meno propensa, Pesavento guadagna sorprendentemente altri 6 secondi su Antonioli e riuscendo così ad “controllare” la gara nella frazione con gli da fondo giungendo al traguardo con 31 secondi di vantaggio. Sono stati propri con cambi veloci e precisi nell’area transizione dove Pesavento è riuscito a costruire la sua cavalcata trionfale impiegando 20 secondi in meno del suo diretto avversario.

In campo femminile Sandra Marihofer (Granbike Veloclub) bissa il successo di venerdì e così mantiene il titolo di campionessa italiana conquistata l’anno scorso e confermando i pronostici della vigilia. Seconda Roberta Fedeli (Precision Team) e terza Sandra De Luca (Tri Schio).

Tra gli junior, si aggiudicano la maglia tricolore Guglielmo Giuliano (Valdigne Triathlon) e Martina Stanchi (Sai Frecce Bianche). Salgono sul podio maschile Luca Brusaferro (Trisports.it Team) e Matteo Sfregola (Silca Ultralite), su questo femminile Rachele Pellegrino (Cuneo 1198) e Sofia Spreafico (Cus Pro Patria Milano).

CLASSIFICA ASSOLUTA

UOMINI

1 PESAVENTO FRANCO THERMAE SPORT PDNTRI 58.22

2 ANTONIOLI DANIEL C.S.ESERCITO 58.53

3 SARAVALLE ALESSANDRO TRISPORTS.IT TEAM

4 BORTOLAS MANUEL GRANBIKE VELO CLUB 59.21

5 BIANCHI EUGENIO POOL CANTU 1999 1.00.51

6 TANARA MATTIA VERONA TRIATHLON KM SPORT 1.02.03

7 BARAZZUOL FILIPPO GRANBIKE VELO CLUB 1.02.56

8 CARETTA GABRIELE A3 1.03.08

9 OLIVETTI SIMONE TRISPORTS.IT TEAM 1.03.20

10 BLANC FILIPPO TRISPORTS.IT TEAM 1.03.3

DONNE

1 MAIRHOFER SANDRA GRANBIKE VELO CLUB 1.11.21

2 FEDELI ROBERTA PRECISION TEAM 1.25.48

3 DE LUCA SANDRA CY LASER TRI SCHIO 1.25.56

4 SPADA VITTORIA GRANBIKE VELO CLUB 1.26.04

5 ZANET VALENTINA EROI DEL PIAVE 1.26.19

6 REGAIOLLI BARBARA WOMAN TRIATHLON 1.26.40

7 ANGIONI MARIA VALDIGNE TRIATHLON 1.26.54

8 RIEBLER ALICE CUS UDINE 1.27.07

9 TABACCO SILVIA WOMAN TRIATHLON 1.28.17

10 DE PIERI CAMILLA TRISPORTS.IT TEAM 1.29.42