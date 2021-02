Vicenza Volley torna al successo nel derby con il Torri e mercoledì aspetta il Fratte

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Nella quarta di campionato Vicenza Volley ritrova i tre punti battendo nettamente Torri.

Partita mai in discussione per le biancorosse con i parziali di 25 a 7 nel primo set, 25 a 13 il risultato del secondo, 25 a 16 nel terzo.

Queste le parole di coach Luca Chiappini nel commentare la vittoria: “Le ragazze sono state brave a tenere alto il livello dell’attenzione ed era questa una cosa che avevo chiesto all’inizio. I valori in campo erano differenti, ma quando l’avversario tende ad abbassare il ritmo di gioco la gara rischia di diventare complicata.

Molto bene noi nel primo set mentre el secondo le avversarie hanno sbagliato di meno. Infine, nel terzo, ho dato spazio a chi fin qui non aveva giocato molto. Sono contento della risposta delle ragazze, soddisfatto anche di chi è entrato a gara in corso come Allegra Toffanin molto brava in battuta e in difesa: bene anche Andreon e Sharon Bisoffi.

Mercoledì arriva Fratte, sarà una gara diversa, il livello si alzerà, ma sicuramente ci faremo trovare pronti.”