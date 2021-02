L’Hockey Breganze mercoledì a Grosseto in una sfida decisiva in chiave playout

HOCKEY SU PISTA – Mercoledì televisivo con Edilfox Grosseto e Lanaro Breganze, in diretta MS Sport (Digitale Terrestre) e MS Channel (satellite), due tra le sei squadre che sono invischiate nella lotta per uscire dei playout. Per Breganze potrebbe essere uno scontro decisivo perchè dopo arriverà la matematica ad attestare la sua presenza nell’ultimo girone all’italiana che si terrà al termine della stagione regolare tra le peggiori quattro della regular season

I rossoneri hanno cambiato ritmo dal cambio di allenatore dallo spagnolo Punset al breganzese Gonzo, ma ancora manca la prima vittoria dopo averla sfiorato contro il Correggio, guadagnando però almeno un punto. E’ finalmente tornata la squadra al completo con il rientro di Battaglin e di Sgaria.

Nel gironcino finale con andata e ritorno, solo due andranno in Serie A2, e tutte le quattro formazioni partiranno con metà dei punti conquistati che potrebbero risultare decisivi per la conta finale.

Il Grosseto è attualmente all’undicesimo posto in classifica e sta lottando punto su punto con Correggio e Sandrigo. Arriva da una sconfitta pesante a Lodi (10-2), ma anche da due vittorie precedenti che l’avevano finalmente fatta uscire dall’empasse dopo i casi di Covid di novembre e dicembre. E’ in piena corsa per rimanere tra le prime dieci e non scivolare ai playout, forte di un Saavedra in grande spolvero, confermando le ottime cose viste lo scorso anno in Serie A2.

I vicentini cercheranno di espugnare una pista che in pochi sono riusciti ad incidere, però i maremmani hanno dimostrato anche una ritrovata performance sotto rete.

Si giocherà giovedì anche un nuovo recupero in Serie A2 dopo i due di domenica. Il Montecchio Precalcino concluderà il suo personale tour de force di Carnevale (3 gare in 6 giorni) in casa del Montebello per cercare di consolidare il suo quarto posto assoluto, dopo il buon successo a Seregno. Mancheranno quindi solo 7 recuperi totali, ma soprattutto solo tre riguardanti il girone di andata.

Sabato intanto si ritorna in pista per la 20^ giornata dove si affronteranno Valdagno-Forte e domenica il derby dei Bertolucci Correggio-Sarzana.

La foto di copertina é di photostella.it