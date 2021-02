Cambia la Coppa Italia dell’hockey su pista: da Final Eight diventa… Four

HOCKEY SU PISTA – La Coppa Italia di hockey su pista cambia formula da una Final Eight in tre giorni ad una Final Four in due, i prossimi 24-25 Aprile 2021.

E’ questa la decisione della Federazione Italiana Sport Rotellistici e degli otto club di fronte anche ai problemi di organizzare una finale con otto squadre.

I quarti di finale di Coppa Italia vengono anticipati a sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021, in casa delle migliori classificate e sempre come sfida diretta. Le vincitrici saranno di scena nella Final Four con sede che sarà da definire dopo i quarti.

Per le finali di Coppa Italia di Serie B e Femminile, invece, il calendario è rispettato, con la prima che si giocherà sabato pomeriggio, prima delle due semifinali di Coppa Italia A1, mentre per la Serie A2 si disputerà sabato 3 aprile una gara secca in casa della miglior classificata, cioè a Vercelli ed a Viareggio per definire quindi le due finaliste si giocheranno domenica 25 aprile la Coppa Italia A2.