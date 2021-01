CALCIO SERIE D – Dopo due vittorie consecutive l’Arzignano Valchiampo é costretto a… fermarsi.

La Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della documentazione fornita e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore e venendo incontro alla richiesta della società ospite, ha rinviato a data da destinarsi la partita con il Delta Porto Tolle, in programma domenica 31 gennaio e valida come 17° Giornata del Campionato di Serie D.