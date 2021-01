All’ AS Vicenza arriva coach Sinigaglia: “Un buon gruppo, sabato con Udine in casa, ma l’obiettivo restano i play off” [VIDEO]

BASKET – Giornata tesa oggi per AS Vicenza. Nei giorni scorsi sono cambiate alcune cariche societarie: da vice diventa presidente Gianfranco Dalla Chiara e vicepresidente Tiziano Veller.

Nel frattempo la società e coach Claudio Rebellato stamane comunicano di aver risolto consensualmente il contratto. Nel pomeriggio firma per prendere le redini della gloriosa As Vicenza Sandro Sinigaglia che torna in città dopo 15 anni di lavoro come allenatore fuori provincia. E questa sera al palaLaghetto ha effettuato il primo allenamento con le ragazze capitanate da Federica Monaco.

Noi appena conclusa la seduta di allenamento lo abbiamo intervistato

