L’Arzignano Valchiampo mercoledì al Dal Molin ospita il Cjarlins Muzane imbattuto in trasferta

CALCIO SERIE D – Prosegue intenso il gennaio ricco di partite in casa Arzignano Valchiampo.

Dopo aver conquistato un punto nella difficile trasferta di Montebelluna, i giallocelesti si preparano a tornare tra le mura amiche per affrontare nel turno infrasettimanale l’impegno valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie D. Al Dal Molin, mercoledì pomeriggio alle 14.30, l’avversario sarà il quotato Cjarlins Muzane, squadra friulana, attualmente impegnata alla caccia di un posto nei playoff.

Ma andiamo a leggere la partita con i numeri del campionato. L’Arzignano Valchiampo è attualmente al quindicesimo posto con 14 punti in 13 partite, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. 11 gol fatti e 11 subiti per i giallocelesti, che finora al Dal Molin hanno collezionato 1 vittoria (Cartigliano), 3 pareggi (Chions, Adriese e Virtus Bolzano) e 2 sconfitte (Este e Belluno) mentre in trasferta hanno ottenuto 2 vittorie (Feltre e Sedico), 2 pareggi (Trento e Montebelluna), e 3 sconfitte (Caldiero, Chioggia e Mestre). Nella classifica marcatori comandano Lisai e Valenti con 3 reti, seguiti da Forte con 2, chiudono Altinier, Calì e Borges con 1. Il Cjarlins Muzane, dal canto suo, viaggia attualmente al quinto posto con 20 punti in 12 partite, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. 18 gol fatti, 17 quelli subiti. In trasferta finora 3 vittorie (Montebelluna, Adriese, Chions) e 3 pareggi (Feltre, Manzanese, Cartigliano) mentre in casa il bilancio é di 2 vittorie (Sedico, Luparense), 2 pari (Caldiero, Bolzano), 2 ko (Chioggia, Mestre).

Il goleador è De Agostini con 4 gol, seguito da Bussi e Kabine con 3, Buratto, Sottovia e Tonizzo con 2, chiudono Ruffo e Tobanelli con 1. Si tratta ovviamente di una partita a porte chiuse, con la possibilità di seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”, con il commento di Nicola Ciatti e Fabio Nicolè e la collaborazione tecnica di Link Video.