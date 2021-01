Sicurezza come nel rally anche nel ciclismo: ne ha parlato Gigi Pirollo ospite del candidato a presidente FCI Silvio Martinello

CICLISMO – CAMPAGNA ELETTORALE PER LA FEDERAZIONE – Prosegue il confronto di Silvio Martinello con gli appassionati e gli operatori del ciclismo di base. Ieri sera, nel corso della seconda delle dirette Facebook programmate ogni venerdì sulle sue pagine ufficiali, il candidato alla presidenza della FCI ha trattato il tema della sicurezza in compagnia di Norma Gimondi e Salvatore Meloni, due dei tre candidati alla vice-presidenza che compongono la sua squadra in vista delle elezioni del prossimo 21 febbraio.

Ad offrire ulteriori spunti di interesse alla diretta seguitissima, che ha confermato i numeri della prima settimana superando le 15.000 visualizzazioni e le oltre 300 interazioni a serata, è stato l’intervento di Gigi Pirollo, pilota di rally e supervisore dell’ACI per la sicurezza delle competizioni rallistiche.

“Nel rally se una prova non è sicura la gara non parte. In questi anni abbiamo fatto molto per implementare la sicurezza dei piloti. Io e gli altri supervisori con i nostri sopralluoghi sui percorsi di gara lavoriamo al fianco degli organizzatori individuando i possibili pericoli, redigendo insieme dei piani di sicurezza dettagliati e trovando insieme le soluzioni migliori”, ha spiegato Pirollo.

Un parallellismo, quello tra rally e ciclismo, che potrebbe consentire di migliorare gradualmente anche la sicurezza delle gare ciclistiche: “Ho promosso le dirette del venerdì proprio per iniziare a parlare concretamente dei progetti che, insieme alla mia squadra, abbiamo già messo nero su bianco per il futuro del ciclismo italiano e per rispondere alle tante curiosità di appassionati, tecnici, atleti e operatori del nostro sport. Ad esempio, sul tema della sicurezza che ritengo essere un aspetto fondamentale per il futuro del ciclismo italiano, il confronto con le altre discipline sportive può essere utile ad individuare, elaborare e adattare delle risposte innovative ed efficaci ai problemi sempre crescenti che abbiamo registrato negli ultimi anni” ha spiegato Silvio Martinello.

Il Campione Olimpico di Atlanta 1996, che nella giornata di oggi sarà presente all’assemblea elettiva regionale della Liguria, tornerà in diretta video venerdì prossimo, 22 gennaio, alle ore 20.30, per affrontare, insieme ad altri ospiti, i temi che riguardano il fuoristrada. “Nello scorso fine settimana ero presente a Lecce in occasione dei Campionati Italiani di Ciclocross: oltre ad aver potuto apprezzare la calorosa accoglienza, ho visto una manifestazione organizzata in maniera egregia dalla Asd Kalos, con l’esperta supervisione tecnica Di Vito di Tano e organizzativa di Salvatore Bianco.

La collaborazione con la Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone e l’Assessore Regionale Sebastiano Leo, ha consentito di allestire un evento splendidamente inserito in un contesto storico come il Parco di Belloluogo” ha sottolineato Martinello.

“Nonostante le problematiche evidenziate dalla sovrintendenza ai beni culturali, che ha obbligato gli organizzatori ad affrontare una serie di passaggi difficili e complessi, la vicinanza del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e dell’Assessore allo Sport, Paolo Foresio, ha fatto si che si potessero di coniugare le bellezze del territorio con lo spettacolo delle due ruote che, anche attraverso le tv e i media, sono stati promossi in tutta Italia. I miei complimenti vanno anche al Presidente del Comitato Regionale Giuseppe Calabrese e al Presidente del Comitato Provinciale di Lecce Sergio Quarta che si sono spesi in prima linea per far sì che questa edizione dei Campionati Italiani fosse realizzata in modo impeccabile.

A Lecce si è dimostrato che, pur in tempi di Covid e nel rispetto di tutte le restrizioni normative del caso, anche al Sud è possibile realizzare un evento in grado di attirare una grande attenzione a livello nazionale; troppo spesso in questi anni ci si è dimenticati del ciclismo del Sud che può rappresentare, invece, un potente motore per il rilancio del nostro movimento.

Venerdì prossimo, proprio a partire dalla recente esperienza ai Campionati Italiani andati in scena a Lecce, torneremo a parlare in diretta Facebook del mondo del fuoristrada allargando anche a MTB, Enduro, Downhill e BMX” ha concluso Silvio Martinello.

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL